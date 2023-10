Terni, polizia Locale: chiuso l’iter per i 7 posti. La graduatoria

di S.F.

Stefania Sofia con una votazione complessiva di 52/60. È lei la vincitrice del concorso del Comune di Terni per l’assunzione a tempo determinato di sette istruttori di vigilanza per la polizia Locale: c’è la firma sulla graduatoria dopo la certificazione dei dieci idonei al termine della prova orale.

POLIZIA LOCALE, NUOVA PO: LA SASSI FIRMA PER DAVID RUGERI

I 10 IDONEI DOPO LA PROVA ORALE

Verifiche e firme

Gli altri sei – da vedere se accetteranno tutti – pronti ad entrare in servizio sono Dario Margottini (51/60), Carmelo Andrea Scimè (47, il candidato più giovane), Carlo Francesco Chiarolla (47), Paolo Chiappalupi (46), Gregorio Mazzi (46) e Simona Giorgi (44). Ora la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando e poi le firme per l’assunzione a tempo determinato. Saranno impiegati nell’ambito del progetto ‘vigili di quartiere’. In graduatoria anche Massimo Bellisario, Cristina Morini e Alberto De Feo (42 per tutti).