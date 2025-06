Polizia Locale a Terni, interessante relazione in vista. Per giovedì 26 giugno è stato fissato dal presidente Francesco Maria Ferranti l’appuntamento in IV commissione consiliare per trattare di varie questioni.

Bene, di cosa si parlerà? «Discussione sulle conclusioni della relazione relativa alla istruttoria conclusa sull’argomento ‘Indagine sulla riorganizzazione del personale della Polizia Locale del Comune di Terni negli ultimi diciotto mesi e sull’utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato ai fini delle assunzioni’. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli incontri in IV commissione per parlare della polizia Locale. Anche in riferimento alla nota situazione degli spogliatoi.