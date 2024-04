Terni: pomeriggio di allegria con il circo a Collerolletta – Video

IL VIDEO

Bella iniziativa del circo Madagascar di Maya Orfei che, impegnato in questi giorni a Terni, domenica 21 aprile ha portato un po’ di allegria agli ospiti della residenza protetta di Collerolletta. I protagonisti del circo si sono esibiti con numeri acrobatici, di equilibrismo e di comicità, trasformando il salone della residenza in un’arena circense. Un momento di gioia per gli anziani di Collerolletta che hanno potuto apprezzare lo spettacolo, tornando per un pomeriggio ai ricordi dell’infanzia. Gli ospiti e il personale «ringraziano con tutto il cuore per i bellissimi momenti che ci hanno regalato i giovani artisti intervenuti». Il circo Madagascar resterà in città fino al prossimo 5 maggio.