Tommaso Argentini di Fucine Umbre srl, Elio Chicchiero di Acciai Speciali Terni e Giuseppe Torelli della Gigli & Pacifici. Sono i tre insigniti della provincia di Terni per le ‘Stelle al merito del lavoro’ 2024, concesse dal Capo dello Stato per singolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale: giovedì mattina in Comune c’è stata la cerimonia di consegna della pergamena alla presenza dell’assessore Stefania Renzi. Di seguito le foto di Alberto Mirimao.

LA FOTOGALLERY