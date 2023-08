Terni, ‘San Valentino-Un gesto d’amore’: liaison Umbria-Sardegna a Carsulae

La presidente dell’istituto Serafico di Assisi Francesca Di Maolo. Sarà conferito a lei il premio ‘San Valentino – Un gesto d’amore’, giunto alla 32° edizione: venerdì mattina nel salone Casentini della curia diocesana di Terni si è svolta la presentazione dell’evento fissato per martedì 29 a Carsulae nel corso della serata con lo spettacolo ‘Il canto delle pietre’ di Folco Napolini.

Il gemellaggio tra musica, danza e poesia



L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di gemellaggio della basilica di San Valentino con il borgo sardo di Sadali (Nuoro), luogo dove si trova l’unica chiesa della Sardegna dedicata a San Valentino. Martedì nel teatro di Carsulae l’attenzione sarà tutta sullo spettacolo d’autore che ha l’obiettivo di «gettare un ponte ideale tra due terre unite nel ricordo del loro Santo Patrono»: spazio ad una serata dedicata alla poesia, alla musica e alla danza con Umbria Energy main sponsor dell’evento. «La voce narrante di un pastore-poeta-viaggiatore percorrerà meravigliosi – il commento del regista Napolini – e ancestrali paesaggi della Sardegna fino a giungere in Umbria, attraverso un collegamento di odori, voci, suggestioni e riferimenti artistici tra le due terre».

Il cast

Sarà presente nell’area archeologica anche Hoara Borselli per guidare il momento delle premiazioni a fine serata. Con lei gli attori Blas Roca Rey e Loretta Rossi Stuart, Afshin Varjavandi per la danza ed i Tazenda, storico gruppo della musica pop sarda. Il via alle 19.30. Ne hanno parlato venerdì mattina in curia anche la presidente dell’associazione Premio San Valentino – Un gesto d’amore, Chiara Napolini, il vescovo Francesco Antonio Soddu, l’assessore alla cultura del Comune di Terni Michela Bordoni e il sindaco di San Gemini Luciano Clementella. In loco anche i rappresentanti di Umbria Energy (Laura Caparvi e Carlo Befani, rispettivamente Ad e presidente), Confcommercio e l’ex vicesindaco Andrea Giuli.