Terni, presentazione di vini e degustazione: iniziativa benefica fondazione Sbrolli

Una presentazione di vini illustrati dal maestro sommelier Roberto Spoldi e degustazione con possibilità di acquisto. L’iniziativa è benefica e riguarda la fondazione Fulvio Sbrolli: si terrà sabato 3 dicembre in via Galvani 19 a partire dalle 16.30. Si tratta di una raccolta fondi per sostenere attività solidaristiche in favore di chi è meno fortunato, «esigenza che maggiormente si avverte in questo periodo in cui si approssimano le festività natalizie, in cui tutti hanno una aspettativa di vicinanza e affetto. Il ricavato sarà destinato a sostenere le varie iniziative di assistenza della Fondazione».

