Terni, prevenzione del cancro al seno: la fontana si colora di rosa

Una fontana, quella in piazza Europa e recentemente rimessa a nuovo dal Comune di Terni, che da venerdì sera si è colorata di rosa. L’iniziativa, fortemente voluta dal Lions Club Terni Host e dalla Lilt – Lega italiama per la lotta contro i tumori, con il patrocinio del Comune, è stata organizzata in occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, per sensibilizzare la popolazione su una tematica sanitaria che, purtroppo, è di grande attualità. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il presidente del Lions Club Terni Host, Paolo Alunni Pistoli, la presidente della Lilt Terni, dottoressa Luigia Chirico, il sindaco Leonardo Latini e gli assessori della giunta comunale. Il Lions Club Terni Host conferma così il prorio impegno sul tema, anche attraverso le attività condotte dalle socie Maria Perla Lamberini e Lorella Fioriti che, in ambito medico ma anche lionistico, sono in prima linea nella lotta ai tumori femminili.

