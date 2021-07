Terni: ‘prigioniera’ nel bancomat perché non trova il pulsante di apertura. Serve il 115

Curioso intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, intorno alle ore 1.30 della notte fra lunedì e martedì. In seguito alla chiamata da parte di una donna ternana di circa 60 anni, che era entrata nello spazio Bancomat della banca Intesa Sanpaolo di corso Tacito per prelevare e non riusiva più ad uscire, gli uomini del 115 si sono portati sul posto. Risolvere il problema, però, è stato meno complicato del previsto: è bastato spingere il bottone esterno di apertura. Quello interno, da quanto appreso, la 60enne – sembra non prorio lucidissima – non riusciva proprio a trovarlo. Alla fine tanti ringraziamenti ai vigili del fuoco per averla ‘liberata’.

