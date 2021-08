Prisoners of Dreams Terni: giovedì ‘speciale’ per l’11° compleanno

Dalla prima serata all’Old Brick nel 2010 ad un evento ‘speciale’ per festeggiare l’11° anno del progetto musicale. Serata particolare giovedì sera, 26 agosto, per i Prisoners of Dreams, l’unica tribute band agli Iron Maiden in Umbria: l’appuntamento è fissato per le 21 al Tabard Inn. Si tratta del loro live numero uno dall’inizio dell’emergenza epidemiologica per il Covid-19.

I protagonisti

Si esibiranno Gabriele Santoni (voce), Lorenzo D’Amario (chitarra), Dario Strinati (chitarra e cori), Marco Fucile (basso), Matteo Scorsolini (batteria) e Lorenzo Carità Morelli (tastiere). Con loro anche due esponenti della lineup originaria, vale a dire Emanuele Cordeschi (voce, batteria) e Riccardo Cordeschi (basso). «È con immenso piacere che vi comunichiamo il nostro ritorno live dopo questo difficile anno e mezzo. Nel 2020 era tutto pronto per i festeggiamenti del nostro decennale, quando il Covid ha deciso di mettersi contro tutti noi», l’annuncio della band. L’evento si svolgerà all’aperto ed è gratuito.

La novità

Giovedì sera torneranno in scaletta alcuni brani che la band ternana – nonché gli stessi Iron Maiden – non eseguono da molti anni in live, «uno dei quali mai eseguito dal vivo». Un totale di oltre due ore di musica per festeggiare l’11° compleanno.