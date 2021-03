Torreorsina, progetto per valorizzazione e cura bellezze

di S.F.

‘Make up del borgo antico – Insieme per il bello’. Un nome indicativo per il patto di collaborazione tra il Comune di Terni e la proloco di Torreorsina ‘Tradizione vive’ per la cura e la manutenzione delle bellezze del piccolo borgo del Ternano: c’è il via libera per la sottoscrizione con l’obiettivo – in particolar modo – di sviluppare tra i residenti «il senso civico di appartenenza al proprio territorio, il dialogo intergenerazionale, la multiculturalità, il rispetto dell’ambiente e dell’altro’».

Le azioni

Il progetto in estrema sintesi prevede interventi di cura, rigenerazione di alcune aree di Torreorsina per valorizzarne il concetto di bene comune. Non solo: tra gli obiettivi il recupero di alcuni spazi «del paese con finalità sociali, culturali e di valorizzazione turistica». In concreto il patto di collaborazione – a firmarlo la dirigente al welfare Cristina Clementi e il presidente della proloco Andrea Cruccolini – consiste nell’attuare piccole manutenzioni come verniciature delle panchine, l’annaffiamento di piante e fiori in piazza Umberto I, il lavoro sulle ringhiere e scorrimano nel centro storico, la rimozione delle erbacce, il taglio in via Madonna della Strada nell’area panchine/parcheggio e l’organizzazione autonoma (magari con altre associazioni) di eventi culturali e di natura turistica.

L’aiuto

La proloco aveva inviato la richiesta a palazzo Spada lo scorso 12 gennaio e ora c’è l’ok della direzione welfare. Un progetto utile – si legge – anche per condividere «iniziative di cura e manutenzione delle bellezze attrattive del borgo al fine di rafforzare la rete di rapporti interpersonali che, attraverso lo sviluppo della cittadinanza attiva, spingano anche i più giovani ad impegnarsi per le famiglie ed i nuclei monopersonali in difficoltà di tipo prevalentemente fisico, aiutandosi in lavori di pulizia e manutenzione degli spazi comuni e degli aspetti estetici degli edifici antichi». Le persone coinvolte per la realizzazione sono otto, cinque sponda comunale e tre per la proloco (ci sono anche Lucio Franceschini e Simone Vannelli): l’accordo ha validità per un anno a partire dalla stipula.