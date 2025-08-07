di S.F.
Un folto gruppo di lavoro composto da sette dipendenti con il coordinamento in mano al dirigente all’energia Paolo Grigioni. Il Comune di Terni avvia il riesame della proposta Asm nell’ambito della procedura per il project financing: c’è la firma sull’istituzione del ‘team’ che si occuperà della vicenda.
Ciò a causa dell’ordinanza cautelare del Tar – nel merito si discuterà del ricorso di Asm il prossimo 4 novembre – che impone al Comune di procedere ad un motivato riesame della valutazione di fattibilità della proposta di project da parte della società. «Necessario prevedere una congrua tempistica per la disamina, previa istituzione di apposito gruppo inter-direzionale», si legge nel documento istruttorio.
Chi se ne occupa? Come detto Grigioni è il coordinatore del gruppo. Con lui il funzionario con elevata qualificazione – nonché Rup della partita – Gianluca Rubeca, i funzionari Andrea Cecilia, Emiliano Lenticchia, Marco Gatti, l’istruttore tecnico Roberto Simonetti e l’istruttore amministrativo Isabella Cruciani, quest’ultima in qualità di segretario verbalizzante.