Pretendeva il pagamento del lavoro svolto presso l’attività commerciale a gennaio e febbraio. Ma, dopo la conversazione telefonica con il titolare, ha puntato il coltello contro dipendente per poi rapinarlo: il fatto è accaduto in un autonoleggio in centro a Terni e ha portato all’arresto di un 25enne di origine egiziana.

Ad intervenire ci hanno pensato i carabinieri della Compagnia di Terni insieme al personale della sezione radiomobile e della stazione di Collescipoli. Il giovane, dopo l’acceso scambio telefonico con il titolare, ha estratto «dalla tasca dei pantaloni un coltello rudimentale puntandolo al dipendente presente sul posto». E sotto la minaccia dell’arma lo avrebbe obbligato a farsi consegnare del denaro contante dalla cassa, dandosi poi alla fuga.

La vittima ha subito segnalato quanto accaduto alle forze dell’ordine, permettendo all’Arma di attivarsi subito. L’aggressore è stato bloccato nei dintorni dell’autonoleggio mentre tentava di liberarsi della refurtiva, ovvero «diverse cauzioni in contanti versate dai clienti dell’attività ed allegate dai corrispondenti biglietti nominativi». Per lui è scattato l’arresto per rapina aggravata. L’autorità giudiziaria ha disposto per lui il divieto di dimora nel territorio comunale di Terni.