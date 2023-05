Terni: raccolta tecnica delle armi aperta al pubblico il 2 giugno

La caserma ‘Passarelli’, sede del Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, apre le porte della ‘Raccolta tecnica delle armi’. L’associazione ‘Museo internazionale delle armi leggere’ rende infatti noto alla che in occasione della celebrazione del 77° anniversario della Repubblica Italiana, il prossimo 2 giugno, la raccolta tecnica delle armi del Pmal di Terni sarà visitabile dalle ore 14 alle 19. Per poter accedere, occorre inviare entro il giorno 30 maggio 2023 agli indirizzi [email protected] – [email protected] l’elenco nominativo dei partecipanti e le scansioni dei documenti di riconoscimento in corso di validità. Per avere ulteriori informazioni si può contattare l’indirizzo mail dell’associazione Mialt: [email protected]

