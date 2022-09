Terni: radioamatori di nuovo in campo con la 1° mostra scambio

L’associazione Radioamatori Italiani, sezione di Terni, organizza un mercatino di libero scambio tra appassionati della radio e dell’elettronica in genere. L’appuntamento è per sabato 17 settembre, dalle ore 9 alle 13, presso la chiesa dell’Immacolata Concezione in via Narni a Terni. L’ingresso è gratuito.

Gli scopi

L’associazione, no profit, oltre che di radio si occupa di volontariato nel settore delle telecomunicazioni, ha partecipato a diverse emergenze (terremoto, Covid) ed altri eventi. «Si cerca di risorgere – spiegano gli organizzatori – dopo lo stop della storica mostra di Amelia di cui eravamo parte attiva. Il form è nuovo poichè è aperta a tutti gli appassionati privati che possono essere visitatori, espositori o entrambe le cose. Si spera che nel tempo l’evento possa crescere. In loco verranno fatte anche delle dimostrazioni pratiche con una stazione radio».