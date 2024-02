Terni: raduno delle Fiat 500 il 3 marzo a San Valentino

Il club ‘Fiat 500 Story di Terni’, in collaborazione con l’associazione ‘San Valentino-Borgo Garibaldi’, organizza per il prossimo 3 marzo il 25° raduno di San Valentino. Attese circa cento Fiat 500 e duecento partecipanti da tutto il centro Italia. Dopo la colazione presso l’ex scuola materna di San Valentino e la benedizione delle autovetture, si partirà dalla basilica del santo patrono di Terni per un percorso che, attraverso le vie cittadine e le bellezze del territorio, condurrà verso la conclusione rappresentata dal pranzo sociale.

Condividi questo articolo su