Intervento serale – con relativa chiusura della strada – per i vigili del fuoco di Terni, martedì, in via Montefiorino. Gli uomini del 115 si sono portati in zona per tagliare alcuni rami pericolanti che incombevano sul sottopasso ed anche sulla viabilità di via Alfonsine. Presenti anche gli agenti della polizia Locale per garantire la sicurezza delle operazioni.

