Terni, Redelguanto.it dona 2 mila al S.Maria

2 mila euro: questa la donazione effettuata venerdì all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni da Redelguanto.it, giovane azienda ternana – nata cinque anni fa – condotta dal 27enne Riccardo Massari. Un gesto che ha come scopo quello di sostenere la sanità ternana nei difficili momenti dell’emergenza coronavirus. L’impresa di Massari, basata su un sistema logistico totalmente innovativo che permette l’eliminazione di qualsiasi intermediario, si dedica all’importazione e alla rivendita online di tre categorie di prodotti: guanti da lavoro e monouso, tute monouso e mascherine. «Purtroppo al momento quest’ultime le abbiamo terminate – dice il titolare -, altrimenti le avremmo donate». L’azienda ternana spedisce in tutta Europa in 24 ore, fornisce alcune tra le principali realtà industriali della zona e partecipa ogni anno ad alcune tra le principali fiere europee di settore.

