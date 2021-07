Terni, referendum giustizia: se ne parla lunedì al Met

Un incontro sui referendum – è in corso una raccolta di firme in tutto il territorio nazionale – in materia di giustizia. Si terrà lunedì pomeriggio alle 18.30 presso il Met, in piazza Tacito: sarà moderato dal coordinatore del comitato ternano per i referendum Sandro Corsi, con la partecipazione della senatrice Stefania Craxi (FI), del deputato della Lega Jacopo Morrone, della tesoriera del Partito Radicale Irene Testa e del presidente Aiga – Associazione italiana dei giovani avvocati – Antonio De Angelis.

Logica bipartisan

Con loro ci saranno il sindaco di Terni Leonardo Latini, il collega di Perugia Andrea Romizi e il segretario regionale della Lega Virginio Caparvi, oltre che i membri del comitato ternano per il referendum composto da Stefano Bucari, Stefano Fatale, Federico Brizi, Lucia Dominici, Leonardo Bordoni, Emilio Giachetti, Vladimiro Orsini, Paolo Cecchini. «Il Comitato ternano per i referendum è stato costituito con una logica ‘bipartisan’, e vede coinvolti insieme esponenti ex Pd, Lega e Forza Italia; nel corso della iniziativa verranno raccolte le firme per presentare i quesiti referendari», viene sottolineato.