Terni, regolamento edilizio e Tosap: ‘schiarita’ con gli Ordini

Si è riunito venerdì, presso il Comune di Terni, un tavolo tecnico tra i rappresentati delle associazioni di categoria degli architetti, degli ingegneri, dei geometri e dell’amministrazione comunale. Erano presenti all’incontro l’assessore Federico Cini, il dirigente Claudio Bedini ed i funzionari Michele Zacaglioni e Marina Garzuglia degli uffici edilizia privata ed urbanistica e, collegialmente, il presidente ed il consigliere dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e sonservatori, Stefano Cecere ed Alberto Tiberi, il consigliere dell’ordine degli Ingegneri, Pier Giorgio Imperi, il presidente ed il consigliere del Collegio dei geometri, Alberto Diomedi e Massimiliano Fancello.

Cecere (Ordine architetti): «Dialogo proficuo»

Ragione del tavolo tecnico è stata la discussione del nuovo regolamento edilizio, in fase di approvazione, ed il prioritario discorso intorno alla normativa sulla TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). Nell’affrontare tali tematiche di rilievo sul disciplinare l’edilizia nel territorio del Comune di Terni, i rappresentanti delle categorie professionali sono riusciti nell’intento di fare chiarezza sulle disposizioni, avere linee guida certe ed ottenere alcune modifiche al testo in discussione. In particolare, per quanto concerne la TOSAP, «è stata individuata una nuova formula e composizione della normativa – afferma il presidente provinciale degli architetti, Cecere – della quale abbiamo preso atto che il prossimo 27 settembre sarà vagliata anche dalle associazioni di categoria. Siamo tutti soddisfatti del dialogo instaurato con il tavolo tecnico. Con l’amministrazione comunale ci siamo dati appuntamento per la metà di ottobre, per una nuova tavola rotonda sulla verifica e la presa in considerazione di istanze da parte delle nostre tre categorie professionali. Come già dichiarato con l’insediamento di questo nuovo consiglio dell’Ordine degli architetti, il nostro primario obiettivo è instaurare e migliorare il costante dialogo con le varie amministrazioni locali della provincia di Terni. Abbiamo preso la strada che auspicavamo da molto tempo e che sicuramente porterà buoni frutti». Gli Ordini professionali, tutti di concerto, inoltreranno un’interpellanza alla Regione, presso gli uffici di competenza, su uno dei punti messi in discussione nell’incontro e, di seguito, il Comune, nella figura dell’assessore Cini, si è reso disponibile ad interloquire con la stessa per accorciare i tempi burocratici della risposta.