Momenti concitati nel pomeriggio di martedì lungo il raccordo Terni-Orte. Un uomo di nazionalità romena è rimasto in bilico sull’ultimo cavalcavia realizzato – quello legato alla Gabelletta/Maratta – sopra la SS675. Il fatto è accaduto poco prima delle 18.

Fortunamente in quel momento erano di passaggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per un intervento a Quadrelli, i primi ad essere intervenuti sul posto. Con il supporto dei militari dell’Arma dei carabinieri e degli agenti della polizia Stradale (quest’ultimo posizionati sotto), sono riusciti a metterlo in salvo ed evitare che precipitasse al suolo. Ignoti i motivi del gesto. Fortunatamente tutto si è risolto senza feriti.

L’Arma in serata spiega che il ragazzo aveva manifestato la volontà di gettarsi nel vuoto: «Gli operanti, sopra il ponte, intraprendevano colloquio con il giovane cercando di distrarlo, mentre personale dei vigili del fuoco con l’autoscala posizionata sulla statale si avvicinava fino a riuscire a bloccare il ragazzo e metterlo in sicurezza. Sul posto anche personale della polizia Stradale per la gestione del traffico e del 118 che portavano il soggetto presso il pronto soccorso per le cure del caso».