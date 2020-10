Terni Reti: «Utile in crescita del 39% nonostante il Covid»

È stata approvata il 29 settembre, dall’assemblea dei soci di Terni Reti, la relazione sull’andamento della società nel primo semestre 2020. La società chiude con un utile lordo di euro 95.600, in crescita del 39% rispetto al risultato del primo semestre 2019.

Approvate le linee strategiche propedeutiche al Piano industriale 2020-22

«Il risultato del primo semestre 2020 dimostra il buon lavoro svolto dalla squadra Terni Reti, dalla direzione al management ad ogni singolo operatore, che ringrazio per la competenza e la disponibilità nel seguire in modo incisivo le azioni proposte sin dall’inizio del mio mandato», commenta Carlo Befani, amministratore unico della società. «Il risultato assume un significato ancora maggiore se si considera che nel primo semestre di quest’anno la società ha pesantemente subito l’impatto del Covid-19, che per oltre due mesi su sei ha sostanzialmente azzerato i proventi delle strisce blu, del parcheggio San Francesco e dell’aviosuperficie». Il socio unico ha inoltre approvato le linee strategiche propedeutiche al Piano industriale 2020-22, che purtroppo non può essere ancora presentato a causa delle pesanti incertezze relative alla rete comunale del gas, che gravano sulla società. Nelle linee strategiche sono stati definite le portanti di sviluppo verso le nuove attività di facility management e di gestione sportiva, oltre alle strategie di recupero di competitività dell’azienda: attività peraltro già avviate nel corso dell’anno, che hanno generato l’aumento degli utili sopra riportato. «L’attuazione delle linee strategiche – conclude Carlo Befani – potrà avere un pieno e completo compimento solo se verrà trovata una soddisfacente soluzione al problema rete gas, che vede l’azienda impegnata in una difficilissima partita la cui rilevanza va ben oltre Terni Reti. Il problema si inquadra infatti negli assetti generali della città, e viene pertanto gestito sotto la regia del socio unico Comune di Terni».