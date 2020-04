Terni, riaprono la Passeggiata e altri sei parchi

di F.L.

Dopo quasi due mesi si riaprono, a partire dal 4 maggio, i cancelli di sette parchi di Terni, compresa la Passeggiata: è l’effetto dell’ordinanza del sindaco Leonardo Latini che sarà pubblicata venerdì, sulla scorta dell’ultimo decreto governativo del 26 aprile. Giovedì pomeriggio, dopo una riunione del Coc, gli uffici di palazzo Spada hanno individuato le aree interessate, quelle cioè maggiormente adatte ad essere vigilate.

L’elenco

Oltre alla Passeggiata, si potrà tornare a frequentare il parco Le Grazie e quelli di viale Trento e di via Mola di Bernardo, il parco anallergico di Campitello, il parco ‘Davide Raggi’ di via Irma Bandiera e infine il parco di via Martiri della Libertà. Oltre ai sette giardini pubblici verranno riaperte anche cinque aree sgambatura cani gestite da comitati. A supervisionare – a garanzia del rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale – sarà con gli usuali controlli la polizia locale, alle dipendenze della comandante Gioconda Sassi.