Terni, riconoscimenti speciali per il Liquorificio artigianale Vallenera

Il Liquorificio artigianale Vallenera di Terni ha vinto il primo premio nella categoria Liquorifici/Distillerie agli Umbria food awards 2023 come miglior Liquorificio in Umbria del 2023. Il premio è stato assegnato a seguito di degustazioni alla cieca da parte di esperti del settore. Inoltre, è stato vincitore della ‘Menzione speciale’ categoria Liquorifici/Distillerie agli Italy food awards 2023 a Milano. Unico liquorificio umbro ad aver ricevuto la menzione speciale. Anche in questo caso i premi sono stati assegnati a seguito di degustazioni alla cieca da parte di esperti del settore.

Il Liquorificio artigianale Vallenera

Il Liquorificio artigianale Vallenera nasce a Terni nel 2014 con l’obbiettivo di valorizzare le materie prime del territorio. Il titolare e mastro liquorista Maurizio Cappelletti, giovane imprenditore di 34 anni, ha trasformato la passione per il mondo degli amari e dei liquori in un’attività artigianale. Il Liquorificio produce 15 diverse varietà di liquori e amari, realizzati con ingredienti locali come fiori di zafferano, erbe aromatiche, frutta e spezie.