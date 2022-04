Terni-Rieti: da martedì via la rotatoria della galleria ‘Valnerina’

Novità in vista per la Terni-Rieti. Da martedì 19 aprile scatta la configurazione definitiva dell’asse attraverso la rimozione della rotatoria provvisoria tra la galleria ‘Valnerina’ ed il ponte sul Velino.

Assetto definitivo

Anas informa che martedì «sarà rimossa la rotatoria provvisoria che attualmente regola la circolazione sulla strada statale 79bis ‘Ternana’ (direttrice Terni-Rieti) al km 7,970, tra l’imbocco della galleria ‘Valnerina’ (lato Rieti) e il ponte sul Velino. L’asse stradale sarà quindi in configurazione definitiva secondo gli standard di sicurezza previsti dal progetto della nuova direttrice Terni-Rieti, recentemente ultimata e aperta al traffico da Anas». Per quel che concerne l’allaccio con la viabilità secondaria sarà «sempre garantito dai nuovi svincoli a livelli sfalsati: lo svincolo di Piediluco/Marmore sarà utilizzato dalle autovetture e dal traffico leggero per raggiungere i due centri abitati, la cascata e il lago tramite la SP62. Gli autobus e i mezzi pesanti utilizzeranno invece lo svincolo di Colli sul Velino e raggiungeranno le due località turistiche tramite un breve tratto del vecchio tracciato della SS79».