Terni-Rieti, martedì taglio del nastro con ministri e presidenti

Sono attesi il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, i presidenti delle Regioni Umbria e Lazio – Donatella Tesei e Nicola Zingaretti -, l’ad di Anas Massimo Simonini, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali, all’inaugurazione della Terni-Rieti, dopo il completamento dell’ultimo tratto – restano aperti i nodi relativi a svincoli e ulteriori opere secondarie – in programma martedì 22 dicembre.

Soddisfazione

Il vice ministro alle infrastrutture GIancarlo cancelleri sarà invece sul cantiere il giorno prima, lunedì 21 alle ore 16 per il completamento dell’opera. «Ad ottobre del 2019 – afferma Cancelleri – alcuni portavoce del territorio mi presentarono un cantiere fermo dal 2017 a causa del fallimento dell’impresa a cui erano stati affidati i lavori. Mi sono attivato immediatamente e con la collaborazione di Anas abbiamo trovato una soluzione in pochissimi giorni, cioè affidare il completamento dei lavori all’impresa del lotto immediatamente confinante. In questi mesi ho monitorato costantemente con diverse visite in cantiere per seguire l’avanzamento dei lavori, e qualche settimana fa ho preso l’impegno di consegnare quest’asse viario importantissimo entro Natale. Lunedì sarò in cantiere perché non voglio perdermi le ultime operazioni di completamento. Un grande risultato – lo definisce il vice ministro – perché oltre ad un’infrastruttura moderna e sicura, diamo ai cittadini la dimostrazione che con determinazione e impegno i cantieri del nostro Paese possiamo aprirli e soprattutto completarli. Tutto ciò reso possibile grazie all’impegno di Anas e dell’impresa che ha operato un vero miracolo in termini di tempi di realizzazione».