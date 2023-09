Terni: Rifondazione volta pagina. Carletti lascia dopo 10 anni. Ratini è il segretario

Giulio Ratini è il nuovo segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Terni: è stato eletto all’unanimità dai componenti del comitato politico federale. 49 anni, operaio specializzato, già segretario del circolo di Narni del Prc, subentra a Lorenzo Carletti che conclude il suo mandato dopo quasi dieci anni. «Da qui – è la nota del partito – riparte il lavoro per un’alternativa politica e culturale all’attuale quadro locale. Il radicamento territoriale, l’iniziativa politica, la costruzione di legami e relazioni con tutte le soggettività affini sono la base di costruzione per una proposta che vedrà i comunisti impegnati in tutti i territori della provincia, sui temi strategici, nelle scadenze elettorali del 2024». Il comitato politico federale «ringrazia Lorenzo Carletti per questi anni di impegno e passione. Rifondazione Comunista dimostra così di essere una realtà viva e pulsante, impegnata ed attiva, in grado di rinnovarsi e rappresentare un punto di riferimento». Il segretario uscente Carletti esprime «una grande soddisfazione per la scelta di Giulio Ratini. Questa comunità politica ha dimostrato ancora una volta la sua grande vitalità ed il suo impegno. Non è mai facile attraversare al meglio le fasi di cambiamento, specie dopo una lunga esperienza che mi ha visto protagonista, ma noi ci siamo riusciti. Qualità della proposta e coerenza politica sono state le linee su cui abbiamo rivolto l’impegno in questi anni, con la disponibilità di Giulio mettiamo un punto di qualità e di continuità nel nostro lavoro, al servizio di tutte le soggettività alleate e con le quali abbiamo costruito pezzi di percorso. Sono orgoglioso – conclude Lorenzo Carletti – di quanto fatto e di quanto continueremo a fare, perché il mio impegno e la mia militanza cambia nella forma ma non nella sostanza».

