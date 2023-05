Terni: rimpatriata a 25 anni dal diploma per la 5°A Igea dell’Itc ‘Cesi’

Riceviamo e pubblichiamo

della classe 5°A IGEA, anno 1998 – Itc ‘Federico Cesi’ Terni

Dopo 25 anni dal diploma all’istituto tecnico commerciale ‘Federico Cesi’ di Terni, datato 1998, ci siamo ritrovati il 26 maggio per ricordare quegli anni. È stato un ritrovarsi vero… È stato come se non fosse passato un giorno, sempre la stessa allegria, e in ognuno si è ritrovato il ragazzino che era. Il compito di francese sparito, i professori che ti insegnano la materia e la vita, lo splendore de nostro istituto sotto la guida della indimenticabile preside Marisa Paolucci e le risate per tutti gli aneddoti accumulati nel tempo vissuto insieme in quegli anni. C’era tutto il profumo di quei tardi anni ’90, l’altra sera. Grazie ai presenti, alcuni erano assenti perchè sparsi nel mondo ma sempre vicini. Eravamo la classe con i voti piú alti e rimarremo sempre noi, anche con qualche anno in più ma con il sorriso sempre in tasca! Un ricordo a te che non sei più con noi ma sappiamo che c’eri in ogni nostro ricordo, Lara.

