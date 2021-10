Terni, riparte la stagione del jazz al Rendez Vous

Sulla scia del successo di Umbria Jazz Weekend a Terni, che ha visto protagonisti alcuni locali del centro cittadino, riparte al Rendez Vous di piazza San Francesco la nuova stagione del jazz club. A partire da giovedì 28 ottobre, e per ogni giovedì successivo, il locale vedrà alternarsi sul palco, con la formula della cena-concerto, artisti di caratura nazionale e internazionale. In occasione del primo appuntamento della rassegna, il Rendez Vous ospiterà il trio del pianista americano Mike Melillo, musicista di fama internazionale che vanta, tra gli altri, collaborazioni con mostri sacri del jazz come Sonny Rollins e Chet Baker. Sarà accompagnato da Elio Tatti al contrabbasso e Giampaolo Ascolese alla batteria. La cena è prevista per le ore 20.30 e l’inizio del concerto per le ore 21.30.

Ospiti di prestigio

L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la musica jazz sul territorio e da parte degli organizzatori c’è grande entusiasmo. Negli appuntamenti a seguire il pubblico avrà l’occasione di ascoltare anche altre formazioni di rilievo come la San Lorenzo Jazz Orchestra da Roma, il duo del pianista ternano Alessandro Bravo con Ferruccio Spinetti e altri ancora. Per accedere agli eventi è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0744.081280, 339.6457033 o direttamente al locale in piazza San Francesco 3 a Terni.