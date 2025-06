Lavori in arrivo in via Turati nel tratto a lato di via Brodolini. In Comune è stata firmata la specifica ordinanza in seguito alla richiesta partita dal servizio idrico di Asm.

Si tratta di un’operazione per il ripristino della sede stradale. Da mercoledì 2 luglio, per tre giorni, è istituita la chiusura di una delle corse di marcia. Dal weekend la situazione tornerà alla normalità. A firmare l’ordinanza è il dirigente Federico Nannurelli dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il funzionario Stefano Carloni.