Terni: Rita Commissari nominata Cavaliere della Repubblica

Importante onorificenza per la dottoressa Rita Commissari, responsabile della struttura complessa di anestesia e rianimazione dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. La professionista ternana, sempre in prima linea – anche e soprattutto nei mesi più duri della pandemia da Covid-19 – è stata insignita Cavaliere dell’Ordine ‘al Merito della Repubblica Italiana’ dal presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione è giunta dal prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi. L’onorificenza va a riconoscere il grande impegno profuso, a fianco dei colleghi, in un lavoro estenuante e sempre condotto con professionalità, competenza, dedizione e spirito di sacrificio. La dottoressa Commissari era anche nella task forze aziendale per la raccolta delle donazioni Covid, insieme a Leonardo Fausti.

