Terni: ritrovarsi a 50 anni dal diploma all’Angeloni. «Emozione unica»

Ancora una volta la campanella è suonata per la 4°D dell’istituto magistrale ‘Francesco Angeloni’ di Terni, diplomatasi nel 1973. All’appello si sono presentate trenta signore ternane, riemerse improvvisamente da un ricordo collettivo solo sopito e mai dimenticato. La rimpatriata è avvenuta il 27 maggio al ristorante Rustico Gusto Umbro. «Ci siamo improvvisate ‘detective’ – dicono le organizzatrici, Maria Teresa Di Iorio e Rosella Pacifici -, alla ricerca di quelle ragazze che cinquant’anni fa il caso aveva messo sedute l’una accanto all’altra, sui banchi di scuola. Anni dopo ci siamo chieste cosa ne era stato di ognuna di loro, se i sogni inseguiti erano stati raggiunti, se la conoscenza di sé stesse le aveva aiutate ad essere brave donne, madri forse… Con curiosità – proseguono – ci siamo chieste se era possibile ritrovare qualcosa che le facesse riconoscere per quello che erano state, ovvero ragazzine che si affacciavano alla vita, all’amore, al lavoro o magari all’avventura. Confessiamo che con trepidazione e incertezza ci siamo buttate nella ricerca, ma quello che ne è venuto fuori, invece, non ha parole per essere descritto. L’entusiasmo ci ha travolte tutte, la voglia di volersi ritrovare è diventata impellente e come bambine alla vigilia di una grande e promettente festa, abbiamo cominciato a contare le ore che ci dividevano dall’incontro. Sono tornate complicità, occhi ammiccanti e sorridenti mentre la mente tornava ai ricordi comuni, alle ‘marachelle’ fatte, alle risate senza fine. Dalle piccole rughe sui nostri visi, la realtà ci diceva che quelle lì presenti non erano più ragazze, ma donne, mamme, mogli e nonne, ognuna con responsabilità e pensieri, ognuna che aveva troppo spesso messo da parte i propri sogni. Poi, senza forse neanche sperarci troppo, l’amicizia, la complicità, l’affetto sincero ha fatto il miracolo: sono tornati di colpo i grembiuli, i quaderni, i banchi di scuola e con essi tutte insieme le ragazze degli anni ’70. Sono spuntate risate senza perché, chiacchiere sovrapposte, gioiosa spensieratezza, complicità tenuta su dall’affetto e nel rispetto; nulla era perduto, compromesso o cambiato… era ancora tutto lì». Le partecipanti: Maria Teresa Di Iorio, Rosella Pacifici, Anna Rita Lombardi, Laura Albericci, Carla Bronzetti, Antonella Montagnoli, Antonella Ceccarelli, Carla Francesconi, Egiziana Fausti, Gianna Maraca, Catia Gennari, Loretta Tenerini, Maria Grazia Terzoni, Maria Rita Marchiorri, Sonia Quintili, Maria Rita Scentoni Anna Maria Poddi, Rosella Galeazzi, Simona Cardinali, Simonetta Blasi, Fiorella Capotosti, Stefania Gubbiotti, Ambra Ficola, Giovanna Conti, Elena Pucci, Licia Cosimetti, Anna Longhi, Tania Maturi, Lorena Pulcini, Caterina Tomassoni.

LE FOTO