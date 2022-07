Terni, ritrovata la 47enne scomparsa: era a Roma

Lieto fine per la vicenda della scomparsa di Marbelis (detta Mavel) Leyva Milanes, la 47enne di origini cubane, residente da oltre 20 anni a Terni, di cui non avevano più notizie da sabato 9 luglio. Nella serata di martedì si è messa in contatto con l’ex compagno, l’ultimo che l’aveva vista. Si trova a Roma e sta bene. La donna – che ha seri problemi di salute – ha raccontato al telefono di aver raggiunto la Capitale per raggiungere alcuni amici ma di essere stata derubata di tutto ciò che aveva, compreso il cellulare, i documenti e i soldi. Ha potuto contattare i famigliari tramite il telefono di un amico che in questi giorni l’ha ospitata. È così finita l’angoscia per parenti e amici della 47enne, che ha anche una figlia di 19 anni, che negli ultimi giorni l’hanno cercata disperatamente. Ora si sono messi in viaggio verso Roma per riportarla a casa.

Condividi questo articolo su