Terni, rotatoria ‘Caduti e Defunti della Polizia di Stato’: foto Mirimao

Un pomeriggio particolare per la questura di Terni nella giornata di martedì. In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo c’è stato lo scoprimento della targa commemorativa ai Caduti e Defunti della polizia di Stato, installata nella rotatoria di fronte alla questura in via Antiochia. Adeguata anche la toponomastica cittadina: ora è ufficialmente denominata ‘Caduti e Defunti della polizia di Stato’. Hanno partecipato il vicecapo della polizia vicario – vice direttore generale della pubblica sicurezza -, il prefetto Antonio De Iesu, il questore Roberto Massucci e il prefetto Emilio Dario Sensi; con loro il sindaco Leonardo Latini e il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, monsignor Giuseppe Piemontese.

