Terni, rotatoria Turati/Di Vittorio: «Intitolarla ai morti sui luoghi di lavoro»

Intitolare la rotatoria – ancora da terminare – tra via Turati e via Di Vittorio ai morti sui luoghi di lavoro. La proposta è delle associazioni Anpi e Anppia: un tema che «suscita in ciascuno di noi grande dolore e richiama tutti ad una piena e rigorosa attuazione delle leggi vigenti in materia di prevenzione, controllo, sanzione delle pratiche non rispettate, delle tutele e dignità del lavoro. Per recuperare la memoria di chi ha pagato con la vita l’esercizio di un diritto basilare, l’Anpi e l’Anppia propongono di intitolare la rotonda quale esempio per tutti ed in particolare per le nuove generazioni e lanciare una campagna di impegno sulle morti bianche che oltre ai lavoratori coinvolga le scuole di ogni ordine e grado».

