Terni, rotonda Marino Tattoli: la cerimonia di intitolazione – Gallery

Si è svolta venerdì mattina la formale cerimonia di intitolazione della rotatoria tra via Di Vittorio e via Turati a Marino Tattoli, come deciso dall’esecutivo Latini nel febbraio 2023: «Si è contraddistinto per un costante impegno civile e politico per la città. Consigliere e assessore al Comune di Terni, ha contribuito alla nascita della Fondazione San Valentino e all’istituzione del premio ‘San Valentino’». Tattoli si è spento a Terni proprio in questo periodo del 2009, il 13 febbraio.

Molta partecipazione

«Grazie a tutti. Il sindaco Bandecchi (il primo cittadino ha voluto evidenziare l’importanza della figura di Marino Tattoli), gli assessori Altamura e Iapadre. L’assessore Melasecche. Cini (esponente della precedente giunta, ndr) e Musacchi (consigliere di maggioranza 2018-2023, ndr) perché sono stati loro ad avviare tutto. Quando ero ragazzino dicevo subito ‘sono Tattoli’, poi aggiungevo Alberto. Poi ho capito che questo cognome è un onore e anche un onere, è un orgoglio ed un impegno averlo. Per papà San Valentino era tutto, ne ha fatto la sua vita. E faceva bene per tutti». Ulteriori ricordi: «Dietro ad un grande uomo c’è una grande donna, è venuta a mancare un anno fa mamma». Un pensiero anche per il fratello di Alberto, Giuseppe, scomparso prematuramente. A benedire ci ha pensato don Luca Andreani.