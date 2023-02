Terni, intitolata a Marino Tattoli la rotonda Turati/Di Vittorio

«Si è contraddistinto per un costante impegno civile e politico per la città. Consigliere e assessore al Comune di Terni, ha contribuito alla nascita della Fondazione San Valentino e all’istituzione del premio ‘San Valentino’». Questa la motivazione che ha portato l’esecutivo Latini a deliberare l’intitolazione a Marino Tattoli – originario di Molfetta, scomparso a Terni il 13 febbraio 2009 – la nuova rotatoria in conclusione fra via Di Vittorio e viale Turati: la proposta c’era stata nei scorsi e ora si chiude l’iter. L’efficacia è subordinata al nulla-osta della prefettura.

