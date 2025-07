Proseguono i controlli della polizia di Stato in centro città a Terni dopo i numerosi episodi di microcriminalità registrati nelle ultime settimane.

L’operazione, disposta dal neo questore Michele Abenante, ha portato ad un arresto e due denunce. In particolar modo un giovane ternano è stato rintracciato a borgo Rivo ed arrestato: a suo carico c’era una pendenza giudiziaria per rapia a più due anni di reclusione (commessa nel 2024 in città).

Poi due denunce. La prima per un ucraino per resistenza: a borgo Bovio, sia nel pomeriggio che nella scorsa notte, è andato in escandescenza forse per via dell’alcol. Con tanto di litigio con un’altra persona. Un romeno invece è stato denunciato per aver rubato in un negozio di abbigliamento di via Mazzini. Infine un ‘ammonimento’ per un giovane ternano: atti persecutori nei confronti della ex.