Terni, sabato al Secci c’è ‘A night with Edda’: fu voce del gruppo rock Ritmo Tribale

‘A night with Edda’. Questo l’evento che sarà in scena sabato – ore 22, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – al teatro Secci di Terni organizzato dal Fat Art Club in collaborazione con Le Macchine Celibi: protagonista il cantautore e chitarrista Stefano Rampoldi che, nel corso della serata, porterà in concerto i brani del nuovo disco Illusion.

«Con questo nuovo progetto, uscito per l’etichetta discografica Al-Kemi Records/Ala Bianca (distribuzione Warner/Fuga) l’artista milanese, noto per la sua partecipazione fino al 1996 con il gruppo rock Ritmo Tribale, intraprende – viene sottolineato – una fase di evoluzione artistica che smussa un po’ di irruenza lasciando spazio a un lato intimo che fa venire voglia di intenerirsi, piuttosto che ballare come col precedente Fru fru, l’album della svolta pop, si fa per dire, considerando la spigolosità del personaggio. Edda ha alle spalle cinque dischi ed un EP come frontman dei Ritmo Tribale, negli anni Ottanta e Novanta.