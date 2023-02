Terni, sabato sera c’è il ‘Tributo al Califfo’

Un sabato sera a tutto Franco Califano quello in arrivo al Circolo Lavoratori Terni. Dalle 21 del 25 febbraio ci sarà il ‘Tributo al Califfo’ nella biblioteca del CLT in via Muratori: spazio all’esibizione in canzoni e monologhi di Gianni Neri. Con lui saranno protagonisti anche l’attore Riccardo Leonelli, Nicola Polidori (batteria), Lino De Rossa (basso), Stefano Profazi (chitarre), Francesco Piantoni (pianoforte) e Diego Calcagno (tastiere) con produzione artistica a cura della Vocal Master Records e patrocinio del Comune. Il costo del biglietto è di 10 euro, due in meno per i soci CLT. Diritto di prevendita da due euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 345 5989038.

