Terni, salta la corrente in centro: guasto risolto da TDE

Diverse segnalazioni nella mattinata di giovedì a Terni, per la mancanza di corrente elettrica in alcune zone del centro cittadino, polo vaccinale di piazzale Bosco compreso. Da quanto si apprende, l’interruzione – iniziata intorno alle ore 11.50 – è stata causata da un guasto a cui Terni Distribuzione Elettrica sta lavorando per ripristinare il tutto nel minor tempo possibile.

Aggiornamento

Intorno alle ore 13.20 TDE ha rialimentato tutte le zone rimaste ‘al buio’, risolvendo definitivamente la problematica.