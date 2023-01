Terni, ‘San Valentino jazz’: «Musica di qualità per animare il centro»

Condividi questo articolo su

















Torna ‘San Valentino jazz’, la rassegna musicale giunta alla 13esima edizione, organizzata da Confartigianato Terni in collaborazione con l’associazione culturale ‘Vibrazioni’, con il patrocinio del Comune di Terni e la direzione artistica di Alessandro Bravo. Saranno 12 i concerti, in 6 diversi locali del centro cittadino (ristorante La Cruda, Bloom – spazio condiviso, bar Pazzaglia, Caffè del corso, ristorante Pantarhei, Randez-vous), in programma dal 10 al 25 febbraio. «Un’ottima iniziativa – evidenzia il presidente di Confartigianato Mauro Franceschini – che ha portato una bella soddisfazione, non solo a Confartigianato, ma credo alla città tutta. Un evento di qualità che porta della musica jazz nei locali e che riesce ad animare le vie del centro cittadino nel periodo di San Valentino. Questo è il contributo che vogliamo dare alla qualità della vita della nostra città, ma anche ai locali e ai pubblici esercizi, investendo nelle musica e nella cultura perché crediamo possa essere un beneficio per tutti noi e per tutta la città». Fabrizio Zampetti dell’associazione culturale ‘Vibrazioni’ ha sottolineato come si tratti di un «microfestival, un festival territoriale che ha un ruolo molto importante, quello di tenere in vita il linguaggio vero del jazz nella storia che Terni ha già molto conservato, nell’amore verso questo genere musicale». Si inizia il 10 febbraio alle 18, al ristorante La Cruda, con l’artista Elisa Mini. Doppio appuntamento l’11: alle 18 al Caffè del corso ci sarà Pure joy 4tet, mentre alle 21, al ristorante Pantarhei, sarà la volta di Daniele Cordisco. Il 12 febbraio, invece, Creative duo sarà alle 18 al Bloom – spazio condiviso. Il giorno di San Valentino altro doppio appuntamento: alle 18 Accordeon al bar Pazzaglia, mentre alle 21 Elisabetta Antonini Lovensemble sarà al Randez-Vous. Si arriva al 17 febbraio con un doppio concerto di Arcadia 3.0 alle 19 e alle 21 al ristorante La Cruda. Il 18 febbraio altri due eventi: Piero Grimani 4tet sarà alle 18 al Caffè del corso, mentre Our favourite ellington alle 21 al Randez-Vous. Il 24 febbraio alle 18 al bar Pazzaglia sarà la volta di The smoothers, mentre alle 21 Tetrachorus al ristorante Pantarhei. Chiude la rassegna, il 25 febbraio alle 18 al Bloom – spazio condiviso, Roberta Turrini.