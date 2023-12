Terni sbarca da Fiorello tra pampepati e talenti canori

Terni e le sue eccellenze, artistiche e non solo, protagoniste di VivaRai2!. Nicolò Lauteri, 21enne cantante lirico, è infatti ormai di ‘casa’ nel programma di Fiorello, dove – dopo una prima partecipazione a gennaio 2023 – è tornato anche venerdì mattina. Per lui nuova esibizione in cui, sulle note di ‘O Sole mio, ha emozionato ancora con la sua potente voce da basso-baritono. Ma stavolta non era solo: a portare un pezzo di Terni in radio e tv nazionali ci hanno pensato anche altre tre giovani ternane, Alessandra Mercuri, Giorgia Valsenti e Michela Medici. Come testimoniano i video social postati in diretta dallo stesso Fiorello, hanno regalato al celebre showman i pampepati ternani Igp (offerti da alcune pasticcerie del posto che hanno ottenuto il marchio), il disegno della figlia di una delle ragazze e un’opera dello studio d’arte Poieo di Giulia Angelucci. «Sono un patrimonio dell’Umanità» ha commentato parlando dei pampepati Fiorello, che ha anche scherzato sull’inconfondibile accento ternano. «Una voce pazzesca – ha detto invece a proposito di Nicolò Lauteri – ricordatevi questo nome». Un augurio importante per questo giovane talento. Intanto il pampepato di Terni è arrivato anche nelle mani del perugino Mauro Casciari: anche il conduttore radiofonico di Rds ha postato sui social il dolce ternano regalatogli da una pasticceria che ha ottenuto il marchio Igp. Insomma, il pampepato ormai ha varcato i confini provinciali e regionali.

