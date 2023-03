Terni: schianto nel sottopasso fra Tuillo e borgo Bovio. Tutti i coinvolti in ospedale

Sottopasso di via Piermatti, fra i quartieri di borgo Bovio e Tuillo a Terni, chiuso a lungo nel pomeriggio di lunedì. Il motivo: un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. La prima è una Peugeot 308 condotta da una donna di 58 anni (L.L. le sue iniziali) e la seconda è una Bmw serie 5 con al volante un 35enne originario della Romania (R.A.) e a bordo alcune persone. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia Locale di Terni intervenuti sul posto, il conducente della Bmw – che procedeva verso via Proietti Divi – avrebbe perso il controllo del veicolo all’uscita dal sottopasso, finendo contro la Peugeot che andava in direzione opposta, ovvero verso borgo Bovio. Tutti i coinvolti sono stati trasportati in ospedale dagli operatori del 118 per le cure del caso. In campo anche i vigili del fuoco di Terni per garantire le condizioni di sicurezza e Area Sicura per la pulizia della carreggiata, piena di detriti.

LE FOTO