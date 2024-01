Terni, scuola ‘Anita Garibaldi’: la creatività fa del bene

lettera firmata

Esiste ancora una scuola dai valori autentici. Tutti i bambini ed i ragazzi della primaria ‘Anita Garibaldi’ di Terni, in occasione delle festività, hanno allestito il ‘Mercatino di Natale’. Grazie alle loro competenze hanno progettato, ideato e prodotto, con molteplici tecniche decorative e utilizzo di materiali riciclabili, oggetti e manufatti destinati alla vendita, affinando le capacità manuali ed il senso estetico. L’apprendimento cooperativo è stata la metodologia di stimolo all’emergere e al consolidare le capacità ideative e organizzative di ciascun alunno. L’esperienza dell’attività ha avuto forti valenze educative: i bambini, oltre a manipolare e creare oggetti fatti da loro, sviluppando quindi la creatività e l’orgoglio di esporre le proprie opere, hanno avuto modo di prendere contatto con realtà diverse, nelle quali loro stessi hanno potuto intervenire con aiuti concreti raggiungendo una dimensione tangibile della solidarietà. Le donazioni raccolte saranno devolute in beneficienza all’associazione I Pagliacci. Gli alunni hanno inoltre raccolto delle fantastiche storie, dotate di QRcode e quindi ascoltabili dai piccoli pazienti pediatrici in qualsiasi momento, grazie al collegamento tra mondo reale e digitale. Ringraziamo di cuore questi piccoli grandi ‘uomini’ e piccole grandi ‘donne’ che, grazie all’operosità delle loro mani, strumento della massima espressione dell’intelligenza, hanno interpretato il vero spirito del Natale: dare, non solo ricevere.