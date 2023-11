Terni, scuola De Filis: 4 laboratori innovativi con i fondi del Pnrr

La scuola secondaria di primo grado ‘De Filis’ di Terni inaugura quattro nuovi laboratori: umanistico, linguistico-informatico, scientifico, arte e tecnologia. La scuola ternana non si è lasciata sfuggire l’opportunità offerta dal Pnrr: i fondi europei sono stati messi al centro dell’operato dell’istituto per tutto il 2023 e sono arrivati i risultati attesi.

I nuovi laboratori

Si è iniziati da un bando, rivolto a tutte le scuole italiane, quello dell’azione 1, detta ‘Next generation classrooms’. L’obiettivo del bando europeo era ‘di trasformare almeno 100 mila aule delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado in ambienti innovativi di apprendimento’. Ogni scuola ha avuto la possibilità di riqualificare la metà degli spazi. La De Filis non si è fatta scoraggiare dalla complessità dell’impresa ed ora, ad inizio anno scolastico 2023-24, può vantare una dotazione d’eccellenza. I quattro laboratori verranno presentati al pubblico in occasione dell’Open day, che si terrà sabato 2 dicembre dalle 16 alle 18 nella sede centrale di via Antiochia. I laboratori hanno dotazioni digitali e arredi modulari riconfigurabili per promuovere una migliore metodologia didattica: device per gli studenti, accessori per le digital board, carrelli mobili dotati di sistema di ricarica, kit per robotica e coding e dotazioni stem di base. Si tratta di veri e propri ‘spazi 4.0’ dove si può apprendere in modo più coinvolgente, motivante e sviluppare una didattica collaborativa. Il laboratorio di umanistica sarà uno spazio dedicato al piacere della lettura; quello linguistico dotato di computer con cuffie promuoverà la pratica e la comprensione delle lingue; il laboratorio di scienze sarà dedicato agli esperimenti e alla robotica mentre quello artistico-tecnologico stimolerà l’espressione creativa manuale e la grafica digitale.