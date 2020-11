Terni, sdoganamento ‘veloce’ per oltre 2 milioni di mascherine

Nelle ultime settimane i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Terni, in linea con le disposizioni vigenti, hanno proceduto in due distinte operazioni allo sdoganamento veloce di 2.142.000 mascherine generiche provenienti dalla Cina e destinate

ad una società per la successiva commercializzazione. Verifiche che hanno così consentito di abbreviare i tempi, altrimenti più lunghi, con la disponibilità del materiale per il libero mercato. «Continua l’impegno dei funzionari ADM – riporta la nota dell’Agenzia – volto ad assicurare la rapida disponibilità di materiale per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso».

