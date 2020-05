Terni, se il fantacalcio diventa generosità

Il fantacalcio ‘va a monte’? Meglio donare ciò che si è raccolto per fare qualcosa di utile e dare un senso, un bel senso, alla ‘stagione’. È quello che ha pensato un gruppo di amici partecipanti alla lega fantacalcio – Serie Z che hanno inteso rendersi utili in favore dell’azienda ospedaliera di Terni. Mercoledì mattina Matteo Tomassini, farmacista ternano e volontario del 118 che partecipa al torneo, ha consegnato al personale del pronto soccorso – presenti il primario Giorgio Parisi e la caposala Monica Tiberi – un kit laringoscopio al LED e con lame a fibre ottiche, acquistato grazie alla generosità del gruppo di amici. La strumentazione serve per l’intubazione di pazienti che necessitano di ventilazione meccanica. Un bel gesto – compiuto dal solo Matteo a nome di tutti, proprio per evitare aggregazioni nelle complicate fasi dell’emergenza Covid-19 – che non è passato inosservato.

