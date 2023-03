Terni: serata benefica per ‘Donna Giuliana’. Al The Experience c’è l’apericena

Serata benefica presso il locale The Experience di corso del Popolo, a Terni, quella di venerdì 31 marzo dalle ore 20 in poi. E’ stata infatti organizzata una apericena con l’obiettivo di reperire fondi in favore dell’associazione Donna Giuliana Odv di Terni. Le risorse verranno utilizzate per i progetti di cura e mantenimento degli animali in affido all’associazione. Per qualsiasi ulteriore informazione e prenotazioni è possibile telefonare al locale (0744.461507) tra le ore 7 e le 20 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle 20 il sabato, o presentarsi di persona.

