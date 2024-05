Terni: serata di spettacolo e magia in parrocchia

Bell’evento sabato 25 maggio – ore 21.15 – presso la parrocchia di Santa Maria del Carmelo in via Fratelli Cervi a Terni (quartiere Italia). Presso l’oratorio, nei locali dell’ex palestra, si terrà infatti il varietà ‘Incanto’ con musica di Las Chicas. A seguire lo spettacolo del noto mago illusionista Eugenio Bonacci. L’invito a partecipare è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Prima dello spettacolo, alle ore 20, si terrà una cena conviviale in cui ciascuno potrà portare qualcosa. Anche in questo caso non è previsto alcun costo e per informazioni è possibile contattare il numero 340.6231960 (Sandro).

Condividi questo articolo su