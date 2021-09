Terni, sfrattata in piazza della Pace: «Io, malata e disperata»

«Sono disperata. Dopo undici anni trascorsi qui, nell’appartamento di piazza della Pace 15, devo andare via. Venerdì la municipale mi ha comunicato ufficialmente che ho 10 giorni di tempo per lasciare l’abitazione. Ma sono sola, malata, non ho nessuno. E l’unica alternativa è finire in mezzo alla strada. In queste condizioni non ha più senso vivere».

«Chi può, mi aiuti»

L’appello, disperato, viene da una donna ternana di 56 anni, invalida al 75% e affetta da numerosi problemi di salute. «Ater, avvocato, servizi sociali: nessuno sta agendo per evitare una situazione che per me sarebbe disastrosa. Sono disponibile a pagare gli arretrati dell’affito, magari un po’ per volta, e sistemare il dovuto. Ma così, essere cacciata nelle mie condizioni, è un colpo durissimo per la mia vita già disgraziata. Rivolgono un appello a tutti coloro che possono aiutarmi, perché io non so davvero più cosa fare».